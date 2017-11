Aftonbladet: III wojna światowa. Pięć scenariuszy rozwoju wydarzeń

© AFP 2017/ Daniel Garcia Malwiny - idealny światowy poligon do testów broni?

Po pierwsze istnieje, zdaniem Svenssona, duże prawdopodobieństwo wybuchu konfliktu na Półwyspie Koreańskim. Svensson podkreślił, że siły zbrojne Korei Północnej i Korei Południowej są w stanie permanentnej gotowości. Profesor uważa, że „nieszczęśliwy przypadek, w wyniku którego państwa nie potrafiłyby się już zatrzymać, niesie ze sobą ryzyko wybuchu nowej wojny światowej

Co więcej, trzecia wojna światowa może się zrodzić z napięcia na Morzu Południowochińskim. Źródłem konfliktu może się stać kilkadziesiąt wysepek — archipelag Spratly u wybrzeża Chin, Wietnamu, Malezji i Filipin. Do archipelagu roszczą sobie prawa wszystkie te państwa, a także Tajwan i Brunei. Ekspert zauważa, że Chiny zaczęły organizować swoje bazy na danych wyspach, co nie podoba się USA. Konflikt między Stanami i ChRL w państwie trzecim jest według eksperta najbardziej prawdopodobnym wariantem wybuchu nowej wojny światowej.

Drugim możliwym ogniskiem konfliktu na skalę światową jest zdaniem eksperta indyjsko-pakistańska granica, na której już nieraz wybuchały wojny o sporną północną prowincję Kaszmir. Obydwa państwa mają w swoim arsenale głowice jądrowe.

© AP Photo/ Mehdi Ghasemi Dość rozgrywek wokół irańskiej transakcji jądrowej

Czwarta czerwona linia to granica między Indiami i Chinami. Konflikt, zdaniem Svenssona, może wybuchnąć z powodu coraz lepszych relacji między Chinami i Pakistanem.

Piątym możliwym punktem zapalnym trzeciej wojny światowej stał się region Morza Bałtyckiego. Profesor zauważa, że niektórzy europejscy politycy obawiają się konfliktu w związku z przyłączeniem Krymu do Rosji i „rosyjskimi ambicjami".