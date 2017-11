El País: Państwa Rady Nordyckiej łączy strach przed Rosją

"Rosyjskie zagrożenie" sprzyja jedności państw Rady Nordyckiej: Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii i Islandii – pisze "El País". Ale jest coś, co dzieli te państwa, a mianowicie imigracja – głosi artykuł.

Państwa Rady Nordyckiej — Szwecję, Norwegię, Danię, Finlandię i Islandię – łączy "budząca obawy" Rosja, pisze "El Pais". Istnieje także temat, który dzieli te państwa – to kwestia imigracji.

W tym tygodniu w Helsinkach odbyło się posiedzenie Rady Nordyckiej, w której udział wzięli przedstawiciele pięciu wspomnianych wyżej państw. Na tym spotkaniu najczęściej brzmiało słowo "zaufanie".

Wzajemne oddanie to sztandar, który Islandia, Norwegia, Dania, Szwecja i Finlandia wystawiają, kiedy mowa o zaletach życia w najsilniejszym w Europie, a może i na świecie państwie opiekuńczym – zauważa "El País".

Taka idea jedności jest zgodna z rzeczywistością, kiedy mowa o oporze wobec wspólnych zagrożeń, takich jak Rosja. Ale sytuacja zmienia się, kiedy mowa o jednym z najpoważniejszych wyzwań ostatnich lat, o imigracji.

W 2015 roku masowy napływ migrantów, którzy uciekali przed wojną w Syrii i Iraku, stał się sprawdzianem dla systemu, działającego w państwach Europy Zachodniej. Szwecja zgodnie z tradycją, która zaczęła się w latach 90-ych XX wieku podczas wydarzeń w Jugosławii, przyjmowała uchodźców i wśród państw skandynawskich stała się liderem procesu przyjmowania imigrantów. Jednak jej sąsiedzi, gdzie u władzy znajdowali się konserwatyści, nie wykazali się taką otwartością, tłumaczy gazeta.

Na szczycie Rady Nordyckiej, dokąd zaproszono dziennikarzy "El Pais", najbardziej reakcyjnie nastawiona grupa polityków broniła "wartości państw Europy Północnej, doprowadzonych do skrajności", takich jak państwo opiekuńcze, rynek pracy i brak granic tylko dla obywateli z paszportami państw tego regionu.

Jednocześnie partie Europy Północnej, na przykład socjaldemokraci, konserwatyści i zieloni, nalegają, aby prowadzić politykę azylu i być przykładem dla całej Unii Europejskiej. Przepaść między zwolennikami tych dwóch stanowisk jest oczywista, przy tym ksenofobowie nieraz zajmują ważne stanowiska w państwie i opowiadają się za maksymalnym "protekcjonizmem".

Bez względu na różnice zdań, wszyscy są zgodni co do tego, że obrona i bezpieczeństwo powinny być wspólną sprawą, szczególnie dotyczy to Morza Baltyckiego i Arktyki, gdzie istnieje "historyczne zagrożenie rosyjskiej ingerencji".

© AFP 2017/ Wojtek Radwanski Żeby Polska była Polską - a nie Rosją

90% mieszkanców regionu uważa za "ważną" taką współpracę i stawia obronę oraz bezpieczeństwo na pierwszym miejscu spośród wszystkich problemów, pisze gazeta powołując się na przeprowadzony niedawno sondaż.

Szwed Hans Walmark, lider grupy konserwatystów, ostrzegł, że zatoka Helsinki znajduje się tylko 200 km od Rosji i priorytetem powinna być zdolność do odparcia ewentualnego ataku.

"Zagrożenie jest realne, państwa północne powinny objąć swoim wzrokiem również państwa bałtyckie" – powiedział.

Korzystając ze wspacia Brukseli, państwa bałtyckie zwarły szeregi w opozycji do Rosji, głosi artykuł. W stolicy Estonii stworzono centrum do walki z zagrożeniem cybernetycznym, w stolicy Litwy – centrum do walki z zagrożeniami energetycznymi, a w Helsinkach – z zagrożeniami hybrydowymi.

Jednak w obecnej sytuacji problemem jest NATO. Sześć państw tego regionu (Islandia, Norwegia, Dania, Estonia , Łotwa i Litwa) wchodzą w skład NATO. Ponadto, w Szwecji i Finlandii, która ma wspólną z Rosją granicę o długości 1300 km, prowadzone są dyskusje na temat ewentualnego wejścia do bloku wojskowego.

Fiński prezydent powiedział nawet, że ta kwestia będzie rozwiązana drogą referendum, ale na razie nie wiadomo, kiedy ono się odbędzie. Sondaże wskazują, że tylko 21% Finów popiera wejście państwa do NATO, a to zbyt niski wskaźnik, aby w ogóle zaczynać negocjacje na ten temat, pisze "El País".