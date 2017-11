„Marsjanin Borysek" z Rosji

Tabloidy opublikowały opowieść młodego mężczyzny, zgodnie z którą na Marsie żyła rozwinięta cywilizacja bardzo wysokich istot, które przestawały się starzeć w wieku 35 lat i posiadły wiedzę umożliwiającą im podróże nawet poza granice naszej galaktyki. Prawie wszystkie z nich wyginęły w wyniku wojny jądrowej, jednak niektórym Marsjanom ze zdolnościami nadprzyrodzonymi, w tym również jemu, udało sie odrodzić na Ziemi — zapewnia Kiprjanowicz.

Młody człowiek twierdzi także, że Marsjanie kontaktowali się ze starożytnymi Egipcjanami, a za uchem posągu Wielkiego Sfinksa w Gizie znajduje się tajemny mechanizm, który może kardynalnie zmienić życie na Ziemi.

Niektórzy internauci zareagowali na publikacje z opowieścią młodego Rosjanina z dużą dozą sceptycyzmu.

„Zapomnijcie o poszukiwaniach życia na Marsie. Czy ktokolwiek widział oznaki rozumnego życia w redakcji Daily Mail?" — ironizuje Nikita.

„Na razie nie. Prowadzę poszukiwania już od kilku lat" — odpowiada mu Barbieworld2000.

„Jeśli przestają sie starzeć w wieku 35 lat i są nieśmiertelni, to w jaki sposób odradzają się na Ziemi? Boże, co za bzdury publikujecie" — oburza się Tracy Lockett.

„Jak na Marsjanina, jest podejrzanie podobny do Rosjanina" — zauważa northerngreywolf.

„Błagam, trzymajcie go jak najdalej od broni automatycznej i ostrych noży" — pisze Doko Ramba.

Niektórzy internauci dopuszczają jednak, że opowieść Boryska może zawierać ziarno prawdy.

„Nie możemy stwierdzić z pewnością, czy jest to prawda, czy też nie. To, że nie rozumiemy do końca, o czym on mówi, nie oznacza jeszcze, że kłamie. Sprawdźcie proszę, co tam jest za uchem" — broni bohatera publikacji No George Clooney.

„Myślenie, że ludzie są sami we Wszechświecie, byłoby bardzo aroganckie. Pewnego dnia znajdą się na to dowody. Jednak (Marsjanie — red.) z pewnością będą unikać naszej planety, gdyż są mądrzy i nie tak okrutni jak ludzie" — pisze LIBRA SUN.

„Piramidy zbudowane są w linii i wskazują na Marsa, tak więc on może mieć rację! Są nawet dowody na to, że starożytni Egipcjanie wynaleźli prąd" — uważa Natalie.

„Zdaję sobie sprawę, że on gada bzdury. Jednak jednocześnie chciałabym, aby to, co mówi, okazało się prawdą" — napisała Amanda.