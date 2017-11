WP: Putin oskarżył USA o próbę ingerencji w rosyjskie wybory

W przededniu możliwego spotkania z Donaldem Trumpem Władimir Putin oskarżył USA o to, że usiłują „stworzyć problemy w czasie wyborów na prezydenta Rosji" - podaje The Washington Post. Zdaniem rosyjskiego prezydenta Waszyngton usiłuje wywołać w kraju „atmosferę niezadowolenia" za pomocą skandalu dopingowego.

Rosyjski lider Władimir Putin oskarżył USA o to, że usiłują zaingerować w przebieg wyborów prezydenckich w Rosji, żeby zemścić się za rzekomą ingerencję Moskwy w zeszłoroczne wybory w Ameryce — pisze The Washington Post.

W przededniu spotkania z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem Putin oświadczył, że USA upierają się przy odsunięciu rosyjskich sportowców od udziału w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich, żeby stworzyć w Rosji atmosferę niezadowolenia „jego rządami".

Jak przypomina gazeta, w ramach prowadzonego niedawno śledztwa Międzynarodowy Komitet Olimpijski odsunął od dalszego udziału w rywalizacjach sześciu rosyjskich narciarzy, w tym także dwóch medalistów Olimpiady-2014. Narciarze zostali oskarżeni o doping.

Na nieco mniej niż 100 dni przed rozpoczęciem Igrzysk Olimpijskich 2018 MKOl nie określił, czy zezwolić Rosji na udział w nadchodzących rywalizacjach — czytamy w artykule.

„Oto co mnie niepokoi: Olimpiada powinna startować w lutym, a kiedy mamy wybory? W marcu — oświadczył Władimir Putin w rozmowie z pracownikami jednej z uralskich fabryk. „Mam podejrzenie, że wszystko to robi się po to, żeby stworzyć atmosferę niezadowolenia wśród wielbicieli sportu, sportowców z powodu tego, że państwo jakoby maczało palce w naruszeniach i za nie odpowiada".

Według słów Putina „w odpowiedzi na naszą ingerencję w ich wybory oni teraz chcą stworzyć nam problemy w czasie wyborów na prezydenta Rosji".

Władimir Putin podzielił się opinią, że Stany Zjednoczone wywierają „nadmierny" wpływ na MKOl za pośrednictwem sponsorów, reklamodawców, firm zamawiających prawo do transmisji.

„To ogromny segment powiązań i zależności" — podkreślił prezydent Rosji. „I pakiet kontrolny znajduje się w rękach Stanów Zjednoczonych, dlatego, że tam skupione są najważniejsze firmy, które zamawiają i płacą za prawa do nadawania, tam skupieni są sponsorzy i najważniejsi reklamodawcy".

We wrześniu Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) z braku dowodów zamknęła sprawy 95 rosyjskim sportowcom, których podejrzewano o doping. Mimo to Amerykańska Agencja Antydopingowa razem z 16 antydopingowymi agencjami z innych krajów wciąż domaga się odsunięcia Rosji od udziału w nadchodzących Igrzyskach.