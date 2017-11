NYT: Do czego doprowadziła kradzież cyberbroni NSA

Pisze o tym gazeta New York Times. Grupa hakerów Shadow Brokers opublikowała kod oprogramowania skradziony NSA. Był później wykorzystywany do tworzenia wirusów, które wyrządziły duże szkody komputerom na całym świecie. NSA oficjalnie nie komentuje sytuacji, lecz według New York Times nie ma wątpliwości, że skradziona cyberbroń należy do służb specjalnych. Potwierdziły to NYT byli i obecni pracownicy Agencji Bezpieczeństwa Narodowego.

Według nich działania Shadow Brokers miały „katastrofalne skutki dla NSA": jej zdolność do ochrony potężnej cyberbroni oraz znaczenie służb specjalnych w zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego zostały zakwestionowane. „Agencja uważana za światowego lidera włamań do sieci komputerowych przeciwnika nie była w stanie obronić własnych sieci" — pisze gazeta.

Gazeta podkreśla, że kradzież dokumentów jest porównywalna do „trzęsienia ziemi, które wstrząsnęło NSA od podstaw". Przypuszcza się, że szkody wyrządzone przez Shadow Brokers mogą być o wiele większe od szkód wyrządzonych przez byłego pracownika CIA i NSA Edwarda Snowdena. Snowden ujawnił nazwy programów do masowego szpiegowania, a hakerzy zamieścili w internecie ich kod, udostępniając osobom trzecim.

Według danych New York Times służby specjalne nie mogą nawet ustalić, w jaki sposób doszło do wycieku informacji oraz czy jest w to zamieszany któryś z pracowników. Trwają zakrojone na dużą skalę kontrole. „W siedzibie agencji w Marylandzie oraz w oddziałach w całym kraju pracownicy NSA przechodzą testy na wykrywaczu kłamstw i są odsuwani od pracy <…>. Klimat moralny pogorszył się, doświadczeni specjaliści zmieniają pracę w agencji na lepiej płatną pracę w firmach zabezpieczających sieci komputerowe między innymi przed ingerencją z użyciem narzędzi NSA" — pisze gazeta. Od 2015 roku trzech pracowników zostało aresztowanych za kradzież danych, lecz nie wiadomo, czy sytuacja w NSA poprawiła się — podkreśla gazeta.

Były pracownik „hakerskiego" oddziału służb specjalnej Jake Williams, którego imię i miejsce pracy również ujawniły Shadow Brokers, nazwał zachodzące wydarzenia „wielopoziomową katastrofą". Potwierdził, że pracownicy służb porządkowych „polują" na osoby związane z włamaniem, lecz na razie nikogo nie złapali.

Jak pisze gazeta, jednym z głównych podejrzanych o włamanie nadal jest Rosja, która już wielokrotnie odrzucała zarzuty amerykańskich służb specjalnych. Gazeta nie podała żadnych dowodów potwierdzających rosyjski udział. New York Times jedynie wspomniała, że Kaspersky Lab jako jeden z pierwszych wpadł na trop hakerskiego pododdziału Agencji Bezpieczeństwa Narodowego i zabezpieczył swoje oprogramowanie przed jego aktywnością. W ten sposób „zmniejszył przepływ informacji wywiadowczych" — pisze gazeta. W 2017 roku administracja USA zakazała używania oprogramowania od Kaspersky Lab na komputerach rządu federalnego.