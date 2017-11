Europa może zakręcić Ukrainie kurek z gazem

Jak wynika z danych europejskiego stowarzyszenia Gas Infrastructure Europe (GIE), 29 października zapasy podziemnych magazynów Europy wynosiły 90 mld m3. W przypadku srogiej zimy te zapasy mogą być niewystarczające — uważają eksperci ds. energetyki.

© Sputnik. Andrei Aleksandrov Kijów zgotował Europie nową niespodziankę. Radioaktywną

„W tym sezonie grzewczym, w przypadku srogiej zimy, mogą pojawić się problemy z zaopatrzeniem w gaz całej Europy północno-zachodniej. Dostawy gazu z Norwegii były przez cały rok prawie maksymalne, wykorzystywana jest także pełna moc przesyłowa Gazociągu Północnego. Dlatego na hubach może dojść do deficytu gazu, a co za tym idzie, skoków cenowych. Już teraz ceny spot są o 20-25% wyższe od cen uzależnionych od ceny baryłki ropy — powiedział wicedyrektor Fundacji Narodowego Bezpieczeństwa Energetycznego Aleksiej Griwacz.

Według eksperta Gazprom nie zdoła raczej zwiększyć dostaw dziennych. Ale Europa ma zdaniem Griwacza możliwość ograniczenia albo przerwania rewersu na Ukrainę — to najlepszy sposób zwiększenia dziennego dopływu gazu.

Wszystko będzie zależeć od warunków pogodowych — uważa współprzewodniczący Fundacji Strategii Energetycznych Dmitrij Marunicz.

Teoretycznie istnieje zagrożenie zmniejszenia rewersu gazu na Ukrainę. Wszystko jednak zależeć będzie od nadchodzącej zimy i tego, jak zachowają się traderzy. Sądzę, że jeśli zaistniałaby taka sytuacja w ubiegłym roku, to ryzyko byłoby znacznie większe — powiedział Marunicz.

Sytuację na Ukrainie może ponadto pogorszyć położenie w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Jak informuje Międzynarodowa Informacyjna Służba Energetyczna ICIS, zimą może tam dojść do przerw w dostawach gazu i energii w czasie największego zapotrzebowania na surowiec.

Jak zauważają eksperci, Bałkany są głównym eksporterem energii elektrycznej do Węgier, a zapasy energii pozyskiwanej z elektrowni wodnych są tam obecnie na ekstremalnie niskim poziomie. Austriackie magazyny gazu „wkraczają" w zimę z dużo mniejszymi zapasami gazu (o 78% — 22% mniej niż w ubiegłym roku). Wynika to z tego, że latem Austria postanowiła sprzedać część gazu Włochom, rezygnując z jej zmagazynowania. Do tego nieznaczne zapasy gazu w Słowacji zwiększą zależność regionu od bieżących dostaw gazu z Rosji bądź Czech i przełożą się na zmniejszony rewers na Ukrainę.