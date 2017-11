Die Welt: Dawne „ofiary Moskwy" dostały „historycznej amnezji"

„Putin usiłuje osłabić Unię Europejską i Sojusz Północnoatlantycki i włączyć Europę do swojej sfery wpływów. W taki sposób dokonuje politycznego powrotu do państw, które w swoim czasie znajdowały się pod kontrolą wojskową Moskwy" — wyjaśnia autor artykułu Boris Kalnoky.

© Sputnik. Alexey Vitvitsky Juncker: Potrzebujemy Europejskiej Unii Obronnej przed 2025 rokiem

„Chciałoby się jednak zrozumieć dlaczego byłe ofiary Moskwy mają z niej do czynienia?" — pisze komentator Die Welt.

Według eksperta ośrodka badawczego Political Capital Petera Kreko „zagadkowe" porozumienie między Budapesztem i Moskwą o wymianie tajemnicami państwowymi doskonale obrazuje, jak bardzo Węgry cierpią na „historyczną amnezję" i jak ogromny jest wpływ Rosji w niektórych państwach byłego bloku wschodniego.

„Pieniądze i korupcja — oto, co tłumaczy w dużej mierze „dzisiejszą gotowość co poniektórych dawnych ofiar rosyjskiej władzy do otwierania drzwi przed Putinem" — uważa autor materiału.

„Dzięki transakcjom z Rosjanami politycznym liderom tych państw łatwiej wykroić pieniądze dla siebie i swoich aparatów władzy" — powiedział ekspert ośrodka badawczego Political Capital cytowany przez Borisa Kalnoky'ego.

© Sputnik. Aleksey Nikolskyi Paryż patrzy w kierunku Moskwy

Obecnie Czechy, Słowacja i Węgry „bez szczególnych obaw" odrzucają „historyczne lęki", żeby zarobić na transakcjach z Rosją — podkreśla komentator Die Welt.

„Pomimo całego zdumienia, jakie wywołuje dobrowolne zbliżenie ofiar z dawnym agresorem, nie da się zbagatelizować ich ideologicznego pokrewieństwa. Nacjonalistyczna retoryka Moskwy i nowa słabość Europy Środkowej do nacjonalistycznych nutek dobrze ze sobą harmonizują. Czasem państwa Grupy Wyszehradzkiej — Polska, Węgry, Czechy i Słowacja — czują większą bliskość z Moskwą, niż z Brukselą, która ze swoimi pomysłami — na przykład wprowadzenia kwot uchodźców — coraz bardziej się oddala" — reasumuje autor materiały Boris Kalnoky.