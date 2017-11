Amerykańskie media o rosyjskich Akułach: Potwory

Rosyjskie okręty podwodne projektu 941 „Akuła” to największe okręty podwodne na świecie, a zdolność okrętów podwodnych do niszczenia nawet 200 celów jednocześnie czyni je „jedną z najbardziej przerażających broni”. Do tego wniosku w swoim artykule dochodzi felietonista The National Interest Kyle Mizokami.