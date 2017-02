Mieszkańcy Bukaresztu skandowali „Dymisja!” na wiecu przeciwko rządowi

© AFP 2016/ Andrei Pungovschi Masowe protesty w Bukareszcie

Protesty rozpoczęły się w Rumunii po informacji o tym, że rząd przygotowuje zmiany w prawie karnym, które mogłyby doprowadzić do wypuszczenia z więzień skazanych w sprawach korupcyjnych zwolenników partii rządzącej.W Bukareszcie protestujący zebrali się przed budynkiem Rady Ministrów. Demonstranci skandowali „Dymisja!", „Rumunio, obudź się!" i „Razem uratujemy Rumunię". Demonstranci niosą transparenty z hasłami przeciwko rządowi i rządzącej Partii Socjaldemokratycznej, na czele której stoi Liviu Dragnea.Według lokalnych mediów jest to największy wiec od czasów rewolucji z grudnia 1989 roku, która doprowadziła do obalenia reżimu Nicolae'a Ceauşescu. Protestujący domagają się dymisji rządu. Premier Sorin Grindyanu już oświadczył, że nie porzuci stanowiska