Mieszkaniec Permu przejechał się po ulicach... w kuli zorbingowej

Mieszkaniec Perm przejechał się po Prospekcie Komsomolskim w kuli zorbingowej.

Zdarzenie zostało nagrane przez kamerę monitoringu. Nagranie rozpowszechniło się w Internecie. Według informacji agencji Ruptly incydent ten nie naruszył ruchu transportu samochodowego.

Na ujawnionych kadrach widać, jak uczestnik niebezpiecznej sztuczki pokonuje w kuli zorbingowej skrzyżowanie, a następnie przesuwa się z jezdni na chodnik.

Kula zorbingowa to przezroczysta kula, która składa się z dwóch sfera, a przestrzeń między nimi wypełniona jest powietrzem. Amatorzy aktywnego wypoczynku wykorzystają kulę zorbingową do zjazdu z gór i wzgórz, a także do ruchu po wodzie.