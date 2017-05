Moment eksplozji i pierwsze minuty po ataku terrorystycznym na „Manchester Arena”

Na filmie nagranym przez naocznych świadków widać, jak po głośnym trzasku ludzie pędzą, aby opuścić stadion „Manchester Arena",

Zamach w Manchesterze. Wśród ofiar są dzieci

gdzie odbywał się koncert amerykańskiej piosenkarki Ariany Grande.

Potężny wybuch na stadionie, „Manchester Arena" miał miejsce w poniedziałek wieczorem. W ataku terrorystycznym zginęły co najmniej 22 osoby, a 59 zostało przewiezionych do szpitala. Według policji wśród zabitych w eksplozji na stadionie były dzieci.

Władze uznały incydent na stadionie „Manchester Arena" za akt terrorystyczny. Na razie nikt nie przyznał się do zamachu.