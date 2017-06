Testy karabinu snajperskiego „Precyzja" zostały pokazane na filmie.

Według szefa Centralnego Instytutu Naukowo-Badawczego Mechaniki Precyzyjnej Aleksieja Szczekina systemy snajperskie zostały opracowane na zamówienie rosyjskich służb specjalnych i są przeznaczone „do działań antyterrorystycznych i ochrony przedsięwzięć".

„Precyzja" został stworzony na podstawie karabinu T-5000 i zmodyfikowany do użycia w „najcięższych warunkach eksploatacyjnych". Na opublikowanych kadrach widać, że broń zachowuje zdolność do pracy nawet przy oziębieniu do —50 °C, a także w warunkach wysokiej wilgotności. Karabin może być używany z dwoma nabojami: konwencjonalnymi i przeciwpancernymi.