Rosyjscy saperzy pomagają w rozminowywaniu Aleppo

Światowy Dzień Bez Spodni. Akcja "No Pants Day" narodziła się w 2002 roku w Nowym Jorku, kiedy to siedmiu mężczyzn pozbawionych dolnej partii odzieży wsiadło do jednego z wagonów metra, udając, że nie mają ze sobą nic wspólnego. Od tej pory co roku w akcji bierze udział coraz więcej miast. Akcja naszego wideo toczy się w Londynie i Berlinie.