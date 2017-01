Jak w oryginalny sposób zemścić się na urzędnikach

Jak informuje Bristol Herald Courier, Stafford długo próbował wyjaśnić, jaki podatek zostanie nałożony na dwa nowe samochody, należące do jego rodziny. Jednak przedstawiciele departamentu nie udostępnili mężczyźnie numerów telefonów do potrzebnych mu specjalistów, co jest według niego sprzeczne z prawem federalnym o swobodnym dostępie do informacji.

Po kilkumiesięcznych sporach z urzędnikami Amerykanin podał do sądu Departament Transportu USA. Jednak w trakcie procesu sądowego pomocnik prokuratora generalnego stanu Wirginia przekazał powodowi żądaną listę numerów telefonów, dlatego sędzia ogłosił umorzenie postępowania.

Jednak Stafford na tym nie poprzestał. „Oni mają zamiar w dalszym ciągu stwarzać mi problemy, dlatego postaram się, żeby im też było niewygodnie" — powiedział dziennikarzom.

​Wyjaśniwszy, że podatek na nowe samochody wyniesie 3 tys. dolarów, Amerykanin złożył w lokalnym banku zamówienie na wypłatę tej kwoty w 300 tys. monet jednocentowych, następnie załadował je do pięciu wózków i odwiózł do departamentu.

Monety ważyły 726 kg i pracownicy departamentu ręcznie przeliczali drobne przez siedem godzin.

Jak podkreśla gazeta, niezwykła „zemsta" Stafforda nie była przyczyną naruszenia prawa. Zgodnie z aktem Departamentu Skarbu USA o obiegu monet z 1965 roku, wszystkie amerykańskie instytucje państwowe mają obowiązek przyjmować opłaty w monetach.