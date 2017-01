Orangutan drwal

Ekipa zdjęciowa BBC pracująca nad programem Spy in the Wild, nagrała samicę orangutana, która nauczyła się piłować gałęzie piłą.

Wcześniej ludziom udało się nauczyć posługiwać się piłą orangutana, który żył w niewoli, ale na wolności to pierwszy przypadek tego rodzaju. Operatorów zdumiało to, że zwierzę domyśliło się, żeby przytrzymywać gałęzie nogami, aby łatwiej było je piłować.

Program Spy in the Wild jest nagrywany przy pomocy ukrytych kamer. Niektóre z nich są ukryte wewnątrz robotów wyglądających jak zwierzęta, co pozwala nagrać zwierzęta z bliska. Operatorzy posadzili obok samicy orangutana małpę-robota, który piłował gałąź. Zauważyli, że w zwierzęciu obudził się instynkt rywalizacji, ponieważ samica zaczęła piłować ze zdwojoną siłą, jednak szybko się zmęczyła.