Gdzie w Rosji można ukryć się przed dżumą?

Rosyjska telewizja Life podzieliła się wspaniałymi widokami fortu „Car Aleksander I” z lotu ptaka.

Fort został zbudowany na niewielkiej sztucznej wyspie w Zatoce Fińskiej. Zaczęto go użytkować w 1845 roku. Z początku pełnił funkcje obronne, a od 1896 do 1917 roku tutaj właśnie mieściło się laboratorium badań nad dżumą (stąd inna jego nazwa: Zadżumiony). Na początku lat 1980-ych podczas kręcenia scen do filmu historycznego spłonął niemal doszczętnie. W latach 1990-ych przyjeżdżano tutaj na półlegalne wycieczki. Dziś można już legalnie zwiedzać fort.